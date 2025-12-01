I cameristi della Scala per il Vidas
La Scala apre le sue porte a una serata in cui la grande musica incontra la solidarietà più concreta. Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 20, i Cameristi della Scala saliranno sul palco per un concerto benefico a favore di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, primo hospice pediatrico della Lombardia e modello d’eccellenza nel panorama delle cure palliative pediatriche italiane. Un evento che non rappresenta solo un appuntamento culturale di altissimo livello, ma soprattutto un gesto di sostegno verso una realtà che ogni giorno si prende cura di bambini affetti da malattie inguaribili e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
