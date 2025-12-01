I Cameristi della Scala al Teatro Stignani
Cameristi della Scala protagonisti oggi, alle 21, sul palco del Teatro Stignani di Imola. Un gioiello incastonato nella ricca programmazione della decima edizione della stagione concertistica ‘ ERF#StignaniMusica ’. L’opportunità di vedere in azione lo storico ensemble formato da professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, diretti dall’austriaco Ernest Hoetzl, con la partecipazione del grande flautista Sébastian Jacot. Una serata sulle note dei più bei capolavori del barocco strumentale per mettere in dialogo l’estro veneziano di Antonio Vivaldi con la sensibilità già preromantica di Carl Philipp Emanuel Bach. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
