I bastardi della Finanza la legge per Caltagirone l’sms | cosa rischia il governo nell’inchiesta Mediobanca
Un patto occulto tra Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio per scalare Mediobanca e prendersi le Generali. «Una strategia consapevole e coordinata» in cinque tappe, secondo la procura di Milano e la Gdf. Con più personaggi coinvolti. E un punto preciso di inizio. Ovvero la procedura con la quale il Tesoro vende il 15% di quote del Monte dei Paschi a soli quattro soggetti: Caltagirone, la Delfin di Milleri, Anima e Banco Bpm. Una gara che sembra «pilotata», e vede come intermediaria Banca Akros. E che si chiude in pochi minuti. Oltre alla Legge Capitali e l’sms del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Open.online
I "bastardi della Finanza", la legge per Caltagirone, l'sms: cosa rischia il governo nell'inchiesta Mediobanca - Gli sms di Giorgetti e il concerto per scalare Piazzetta Cuccia
