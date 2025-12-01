I 75 anni di AGI e il backstage dell' evento al Gazometro

AGI festeggia 75 anni, una lunga storia sempre guardando al futuro. Celebreremo questa giornata con entusiasmo. Vi portiamo con noi dietro le quinte del nostro evento che si svolgerà al Gazometro di Roma. Ci saranno ministri, esponenti dell’opposizione e tanti rappresentanti delle aziende. Ma anche qualche sorpresa speciale che teniamo ancora segreta. Buon compleanno AGI     . 🔗 Leggi su Agi.it

