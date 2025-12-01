I 20 anni dell’ospedale Festa a Baggiovara tra scienza spettacolo e uno sguardo al futuro

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena sabato ha organizzato l’evento "In the Hospital" all’interno dell’Ospedale Civile organizzato nell’ambito del programma di celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale che fu inaugurato il 2 giugno del 2005. Un appuntamento speciale, pensato come un vero e proprio festival che unisce spettacolo e scienza. L’Ospedale ha aperto le sue porte a tutti con un ricco programma di eventi: conferenze divulgative, incontri con esperti, performance e momenti di intrattenimento. Durante l’evento è stato possibile prendere parte a percorsi guidati all’interno delle strutture ospedaliere, per conoscere da vicino le tecnologie più avanzate, i reparti che le compongono e i luoghi in cui ogni giorno la persona è al centro delle cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

