Hub di via Balicco | La revoca del finanziamento ha un colpevole

La revoca del finanziamento regionale per l’Hub TPL non è un incidente di percorso, ma il risultato di un metodo amministrativo che da anni mostra tutte le sue fragilità: lentezza, scarsa capacità di presidiare i procedimenti, assenza di un dialogo efficace con gli enti sovraordinati e un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un altro brutto colpo per il progetto del nuovo hub multimodale di via Balicco.

Hub di via Balicco: "La revoca del finanziamento ha un colpevole" - Dure critiche da parte di Fratelli d'Italia Lecco dopo la decisione di Regione Lombardia

Regione revoca i 14 milioni per l'hub di via Balicco: Lecco contro-attacca - Contestata la mancata valutazione del lavoro fatto con tutti i soggetti coinvolti

Revoca finanziamento Hub via Balicco, Piazza e Bettega (Lega): "Ennesimo flop del Sindaco" - L'attacco del Carroccio: "Salgono a 38 milioni di euro i finanziamenti persi: questo è il vero bilancio della Giunta Gattinoni" LECCO – "Negli ultimi anni la città di Lecco ha visto sfumare una lunga ...

Hub dei bus, in Consiglio dubbi e polemiche. "Penalizzati per un corsello di 25 metri" - "Per un corsello di 25 metri la città è penalizzata e perde, per ora, 14 milioni di euro di finanziamenti".

Hub di via Balicco, battuta d'arresto: il Tar chiede un riesame - "LECCO – 'Doccia fredda' per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni sul progetto dell'hub di interscambio modale in via Balicco.