Hoogers martella Clai tre punti d’oro
Clai Imola 3 Altamura 1 (26-24; 25-12; 15-25; 25-21) CLAI: Hoogers 17, Schena, Salvatori 4, Novello, Vecchi 1, Malik 15, Gambini, Romano, Osana, Foresi 2, Bulovic 11, Busolini 10. All. Bendandi. ALTAMURA: Bierria 19, Biagini, Evola, Montarullo, Ungaro, Montillo, Krasteva 18, D’Onofrio, Pulliero 7, Riva 6, Arciprete, Nuzzi, Caracuta 1, Soriani 9. All. Dell’Anna. Arbitri: Sabia e Marani. Quando la posta si alza, la Clai tira su la mano e non si tira indietro. Ieri la formazione biancoblù ha vinto uno scontro fondamentale per la permanenza in categoria battendo Altamura. Cavalli e compagne hanno messo in campo una buona prestazione e questo ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hoogers martella. Clai, tre punti d’oro - 21) CLAI : Hoogers 17, Schena, Salvatori 4, Novello, Vecchi 1, Malik ... Lo riporta msn.com
La Clai sbatte contro il muro di Altino. Non basta la carica di Malik e Hoogers - ALTINO: Fini, Monaco, Polesello 8, Murmann 6, Marchesini 9, Tesi, Passaro, Ndoye 16, Trampus, Farelli, Sassolini, Bagnoli 3, Guzin, Siakretava 15. Riporta ilrestodelcarlino.it
Volley A2 donne: tre punti in fila, gioia al palaruggi. Malik, il sorriso Clai - CLAI: Hoogers 17, Schena, Cavalli 7, Salvatori 5, Novello 5, Vecchi 1, Malik 20, Gambini, Romano, Osana, Foresi, Bulovic 7, Busolini 9. Scrive ilrestodelcarlino.it