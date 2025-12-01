Hoogers martella Clai tre punti d’oro

Clai Imola 3 Altamura 1 (26-24; 25-12; 15-25; 25-21) CLAI: Hoogers 17, Schena, Salvatori 4, Novello, Vecchi 1, Malik 15, Gambini, Romano, Osana, Foresi 2, Bulovic 11, Busolini 10. All. Bendandi. ALTAMURA: Bierria 19, Biagini, Evola, Montarullo, Ungaro, Montillo, Krasteva 18, D’Onofrio, Pulliero 7, Riva 6, Arciprete, Nuzzi, Caracuta 1, Soriani 9. All. Dell’Anna. Arbitri: Sabia e Marani. Quando la posta si alza, la Clai tira su la mano e non si tira indietro. Ieri la formazione biancoblù ha vinto uno scontro fondamentale per la permanenza in categoria battendo Altamura. Cavalli e compagne hanno messo in campo una buona prestazione e questo ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

