Hong Kong la verità dietro il rogo di Tai Po | non è stato il bamboo a bruciare

C’è un dettaglio che stride nelle immagini del rogo di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po: dopo giorni di fiamme, l’intelaiatura in bamboo delle impalcature appare ancora dritta, quasi intatta. Eppure molte cronache internazionali avevano indicato quel materiale — simbolo dell’artigianato cantonese e della skyline verticale di Hong Kong — come il colpevole ideale. Una narrazione pronta, che isolava un elemento visivo facile da additare, mentre ignorava la complessità del disastro. Il bamboo non brucia. I teli illegali e i materiali infiammabili sì. E bruciano in fretta. Secondo Finn Lau, citato in un thread su X ampiamente condiviso, la causa reale dell’incendio non sarebbe la tradizionale struttura in bamboo, bensì l’uso sistematico di reti da cantiere e teli non conformi, materiali economici ma altamente infiammabili che hanno agito come miccia verticale e orizzontale: dal basso verso l’alto, da un corpo all’altro, in una corsa di fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it

