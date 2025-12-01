Hong Kong in lutto | migliaia in fila a Wang Fuk Court per le 146 vittime del maxi-incendio

Migliaia di persone in silenzio, in fila per ore, davanti alle torri di Wang Fuk Court. Hong Kong si è fermata per rendere omaggio alle vittime del maxi-incendio che ha devastato il complesso residenziale per oltre 40 ore. Il bilancio dei morti, ancora provvisorio, è salito a 146, mentre proseguono le ricerche tra le macerie. Una città intera si raccoglie nel lutto, in attesa di risposte e responsabilità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hong Kong in lutto: migliaia in fila a Wang Fuk Court per le 146 vittime del maxi-incendio

