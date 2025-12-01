Honduras si vota per nuovo presidente

22.10 In Honduras 2.8 milioni di cittadini si sono recati alle urne per eleggere un nuovo presidente. Scrutini in corso. Nasry Asfura, del Partito Nazionale dei conservatori, sostenuto dal presidente Usa Trump,è in testa con 40,61% dei voti,mentre Salvador Nasralla del Partito Liberale,è al 38,79%. Si vota anche per il Congresso e molte cariche locali. Oltre alla politica estera, tra i temi scottanti della campagna elettorale,la sicurezza e la corruzione.Uno dei Paesi più pericolosi al mondo,l'Honduras,registra 35 omicidi ogni 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Honduras al voto per eleggere il nuovo presidente - Sei milioni di cittadini honduregni votano per eleggere il nuovo presidente e rinnovare il Congresso in un momento sociale alquanto delicato

Nelle elezioni in Honduras si è messo di mezzo Trump - Gli altri due candidati principali sono Salvador Nasralla, del Partito Liberale, e l'ex sindaco di Tegucigalpa, Nasry "Tito" Asfura del Partito Nazionale, lo stesso di Juan Orlando Hernández, ex

Honduras, sfida al fotofinish tra Asfura e Nasralla - Le elezioni presidenziali in Honduras si avviano a un finale incertissimo, con una differenza di appena 515 voti tra Nasry "Tito" Asfura, del conservatore Partito Nazionale, e il centrista Salvador Na

Honduras, spoglio dei voti in una corsa presidenziale serrata dopo l'intervento di Trump - Venerdì Trump ha annunciato che avrebbe graziato l'ex presidente Juan Orlando Hernández, che stava scontando una condanna a 45 anni in un carcere statunitense per aver aiutato i narcotrafficanti a tra

Candidati e Sfide delle Elezioni Presidenziali in Honduras: Tutto Quello che Devi Sapere - Analisi approfondita delle elezioni presidenziali in Honduras: candidati in lizza per succedere a Xiomara Castro.

Più di sei milioni alle urne. L'Honduras sceglie il prossimo presidente - Si eleggono anche i 128 membri del Congresso nazionale e 298 sindaci.

