Honduras si vota per nuovo presidente

22.10 In Honduras 2.8 milioni di cittadini si sono recati alle urne per eleggere un nuovo presidente. Scrutini in corso. Nasry Asfura, del Partito Nazionale dei conservatori, sostenuto dal presidente Usa Trump,è in testa con 40,61% dei voti,mentre Salvador Nasralla del Partito Liberale,è al 38,79%. Si vota anche per il Congresso e molte cariche locali. Oltre alla politica estera, tra i temi scottanti della campagna elettorale,la sicurezza e la corruzione.Uno dei Paesi più pericolosi al mondo,l'Honduras,registra 35 omicidi ogni 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

