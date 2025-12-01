Højlund vicino al primo bonus | l’assist a Neres lo avvicina al premio da 150 mila euro

"> L’assist per Neres nella sfida contro la Roma non ha solo contribuito al successo del Napoli: ha anche avvicinato Rasmus Højlund al primo bonus previsto nel suo contratto. L’attaccante danese, infatti, ha una serie di premi legati a gol e assist decisivi che possono incrementare sensibilmente il suo ingaggio annuale. Il suo stipendio fisso si aggira intorno ai 9 milioni di euro lordi a stagione, cifra garantita fino al 2031. Ma il totale potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni, qualora venissero raggiunti gli obiettivi individuali previsti dal club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

