Ho vissuto 15 anni in una setta Una sorta di abuso psicologico mascherato da una misoginia latente | la confessione choc di Glenn Close

È una delle attrici più brave e iconiche di Hollywood. Ma pochi sanno che dietro l’infanzia di Glenn Close si celano momenti difficili, come lei stessa ha ammesso in una intervista The Guardian. La Close ha rivelato, infatti, di aver vissuto per un periodo della sua vita in una setta: “ È assurdo che ciò che accade in un certo momento della tua infanzia rimanga proprio qui dentro di te “. In particolare l’attrice si riferisce al movimento cristiano Riarmo Morale (MRA) è stato un movimento morale e spirituale internazionale che, nel 1938, fondato dal Gruppo di Oxford del ministro americano Frank Buchman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho vissuto 15 anni in una setta. Una sorta di abuso psicologico mascherato da una misoginia latente”: la confessione choc di Glenn Close

