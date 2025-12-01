Ho programmato di morire La vecchiaia è la somma di tutte le malattie ma la peggiore è la paura di perdere la dignità | così Diego Dalla Palma
Diego Dalla Palma ha raccontato a “Verissimo”, ieri 30 novembre, di voler porre fine alla sua vita. “La vecchiaia è la somma di tutte le malattie, ma la peggiore delle malattie nella vecchiaia è la paura di perdere la dignità”, ha dichiarato il make-up artist. Oggi 75enne Diego Dalla Palma ha in mente di non voler arrivare agli 80 anni: “ Non sono stanco di vivere, ma sono preoccupato e impaurito di quell’aspetto della mia vita futura. Ho assistito al dolore di mia madre, malata di Alzheimer, e di mio padre, che soffriva di cinque malattie invalidanti, ho visto tanti amici, non voglio affrontare quel calvario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
