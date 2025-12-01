Ho perso la vista Il dramma della grandissima attrice colpita da una terribile malattia

A 90 anni Dame Judi Dench, icona del cinema britannico, ha raccontato con grande sincerità quanto la sua vista sia peggiorata a causa della degenerazione maculare senile, diagnosticata nel 2012. Lo ha fatto in una intensa intervista concessa a ITV News, parlando apertamente di come la malattia abbia cambiato in profondità la sua vita quotidiana. L’attrice ha spiegato di non riuscire più a leggere, guardare la televisione o riconoscere le persone attorno a lei. Una confessione difficile, arrivata da una delle interpreti più carismatiche e amate del panorama internazionale. Durante l’intervista, svoltasi accanto all’amico di lunga data Sir Ian McKellen, Judi Dench ha risposto senza esitazioni a chi le chiedeva perché comparisse sempre meno in video: «Non posso più vedere». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

