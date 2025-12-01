Ho inquadrato Luna chiesa e montagne Ed è stata un’emozione Giorgia Hofer e la foto per la Nasa

Repubblica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’astrofotografa italiana ha scattato l’immagine scelta dall’agenzia spaziale americana. “Esco la notte sulle Dolomiti con la macchina fotografica per trovare lo scatto giusto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

