Ho fatto l’amore con Gino Paoli in cima alla Basilica San Pietro sulla scala verso la cupola Mi ha svezzata anche lui era esuberante | lo rivela Stefania Sandrelli
Tra gli ospiti di “Belve” su Rai Due, in onda domani 2 dicembre in prima serata, c’è l’attrice Stefania Sandrelli che si è raccontata senza altri, svelando anche aspetti inediti dei suoi amori. Inevitabile l’incontro con Gino Paoli (“non sapevo che era sposato”), la passione (“ci siamo levati parecchie soddisfazioni”), l’arrivo della figlia Amanda nata 3 mesi dopo il figlio che Paoli ebbe con sua moglie Anna. Ma l’attrice mette le mani avanti: “Amore a tre mai! Mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva: anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
