Roma, 1 dic – Il 15 luglio, a Ravenna, il 17enne Lorenzo è stato accoltellato alla schiena da un coetaneo tunisino mentre cercava di difendere la sorella minore dalle molestie del branco. Fortunatamente la coltellata non ha raggiunto gli organi vitali del giovane che però ha riportato una profonda ferita. Il tunisino, ospite di un centro di accoglienza per minori migranti, vantava già un lungo curriculum criminale ed era membro di una gang di stranieri che da tempo terrorizzava i cittadini, tra furti, rapine e aggressioni. Dopo aver appreso che il nordafricano era stato denunciato ma poi era stato subito riaccompagnato presso la comunità a cui era affidato, l’ingegnere Francesco Patrizi, padre di Lorenzo, aveva pubblicato un video nel quale giustamente sfogava la sua rabbia per la mancanza di seri provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Ho fatto ciò che ciascun padre avrebbe fatto, difendere mio figlio”: l’intervista a Francesco Patrizi, padre del giovane Lorenzo accoltellato da un coetaneo tunisino per proteggere la sorella