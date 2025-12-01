Ho dovuto regalare a Madonna un mio giubbotto poi Moschino me ne ha fatto uno solo per me | l’aneddoto di Loredana Bertè a Che tempo che fa

“Io ho conosciuto Madonna, ho dovuto regalarle anche un mio giubbotto”. Comincia così l’aneddoto raccontato da Loredana Bertè a Che tempo che fa. Nel salotto di Fabio Fazio, l’artista parla del suo incontro con la popstar americana. “Io ero a Los Angeles perché dovevo fare il giorno dopo di lei lo stesso shooting con lo stesso fotografo. Lei aveva 50-60 stand pieni di vestiti, vede il mio e mi dice ‘Ciao bella mi devi dare questo’. Io ho detto no, ma il fotografo mi ha detto ‘se glielo dai ti faccio gratis quattro servizi’. Costava una cifra il fotografo e gliel’ho dato”, spiega. Il giubbotto, racconta ancora, era firmato Moschino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho dovuto regalare a Madonna un mio giubbotto, poi Moschino me ne ha fatto uno solo per me”: l’aneddoto di Loredana Bertè a Che tempo che fa

Contenuti che potrebbero interessarti

“A Madonna le ho dovuto regalare anche un mio giubbotto!” - @LoredanaBerte a #CTCF con il libro 50 volte Bellissima Vai su X

La Stampa. . Loredana Bertè, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', racconta del giorno in cui a Los Angeles ha dovuto cedere il suo adorato giubbotto di Moschino a Madonna, durante uno shooting fotografico. “Lei aveva 50-60 stand pieni di abiti, ma ha - facebook.com Vai su Facebook

Loredana Bertè: "Quando fui 'costretta' a regalare il mio amato giubbotto a Madonna" - Loredana Bertè racconta a Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' del giorno in cui ha Los Angeles ha dovuto cedere il suo adorato giubbotto di Moschino alla pop star americana arrivata sul set di uno shooti ... Riporta repubblica.it

Madonna, Julia Garner rivela l'intenso processo di audizione per il film: "Ho dovuto convincerla" - Julia Garner sostiene che il biopic su Madonna è ancora in corsa e ha rivelato alcuni retroscena del suo arduo processo di audizione. Secondo comingsoon.it