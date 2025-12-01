Ho capito subito che fosse la cosa giusta | la mossa decisiva di Hannah Schmitz la stratega Red Bull che è salita sul podio con Verstappen

Settimo giro del Gp di Formula 1 del Qatar. Incidente tra Nico Hulkenberg e Pierre Gasly e safety car. È il momento in cui Max Verstappen ha vinto il gran premio di Losail. Lo ha fatto grazie a una strategia vincente, scelta da Hannah Schmitz, ingegnera RedBull che ha deciso di richiamare immediatamente ai box sia Verstappen che Yuki Tsunoda grazie a un piano studiato prima della gara. Il piano era chiaro: con due stint (sequenza di giri effettuati in gara tra la partenza e un pit-stop) da 25 giri da gestire e una gara che richiedeva ritmo alto, fermarsi subito era l’unica strada per arrivare alla vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho capito subito che fosse la cosa giusta”: la mossa decisiva di Hannah Schmitz, la stratega Red Bull che è salita sul podio con Verstappen

Scopri altri approfondimenti

I militari hanno subito capito che si trattava di un tentativo di truffa e hanno teso una trappola ai malviventi - facebook.com Vai su Facebook

#Palladino tornerebbe subito alla #Fiorentina ma va capito come reagirebbero le persone legate a #Pradè presenti all'interno della società. La squadra lo ha richiesto Vai su X

Barbara Lombardo: "Non ho capito subito quanto Totò mi amasse: ho perso anni di felicità" - Totò Schillaci era un attaccante sia in campo che nella vita, come nella lotta contro il cancro che lo ha condotto alla sua fine il 18 dicembre del 2024. Riporta huffingtonpost.it

Juve Stabia, Giorgini: "Ho capito subito fosse la scelta giusta. Competizione sana" - Conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore della Juve Stabia per l'ex Sudtirol, Andrea Giorgini. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Eva Henger: "Gli esordi porno? Pensavo fosse un gioco, Il primo giorno sul set ho capito che non lo era" - Eva Henger è sul set a Mondovì per dirigere Quella brava ragazza, il suo secondo film: un thriller dalle tinte drammatiche, con Nadia Rinaldi protagonista e un cast che mescola volti noti e un nome ... Da huffingtonpost.it

Bereszynski: "Ho capito subito che volevo il Palermo. Polonia? Sarei tornato solo al Legia" - Il difensore Bartosz Bereszynski dal ritiro della Polonia parla così del suo presente in rosanero ai microfoni di TVP Sport: “Quando è arrivata la ... Secondo tuttomercatoweb.com

«Ho subito capito che era speciale»: il racconto della donna australiana che ha trovato un messaggio in bottiglia scritto durante la Prima guerra mondiale - «Quando mia figlia ha raccolto la bottiglia in spiaggia ha subito capito che era speciale: attraverso il vetro spesso poteva già intravedere la carta gialla». Secondo video.corriere.it