HIV tutti i numeri in Italia | la diagnosi arriva ancora troppo spesso tardi
Primo dicembre, giornata mondiale dell’AIDS. A fronte di cifre che dicono quanto e come in Italia si assista ad uno sostanziale stabilizzarsi delle nuove diagnosi, permane un problema che fa rilevare quanto e come ci sia bisogno di parlare ancora di questa infezione, creando sensibilizzazione e conoscenza. Pensate: il numero di nuove diagnosi rimane sostanzialmente stabile nel 2024 rispetto al 2023 (rispettivamente 2.379 contro 2.507). Ma purtroppo c’è un altro elemento che preoccupa. Sempre più spesso si scopre di aver contratto il virus con grande ritardo, quando sono particolarmente bassi i linfociti Cd4 (parametro base per monitorare l’andamento dell’infezione) o addirittura si è già in AIDS: a segnalare questa situazione sono gli esperti del Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
