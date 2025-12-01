Hiv giornalista D' Aria | La scienza ha fatto passi enormi la comunicazione no

(Adnkronos) - “Quando parliamo di Hiv non parliamo solo di una malattia, ma di stigma, di diritti e accesso alle cure. Se la scienza su questa infezione ha fatto enormi passi avanti, la comunicazione sembra essere rimasta un po' indietro: termini come contagiato, infetto, focolai, vittime dell'Aids, sieropositivo, non sono solo errori semantici, hanno un impatto e delle conseguenze reali. Superare questo tipo di comunicazione è un segno di rispetto verso le persone”. Lo ha detto Irma D'Aria, giornalista medico scientifica di Medikea, partecipando al web talk promosso da Adnkronos ‘Innovazione nella prevenzione dell'Hiv: miti e realtà', realizzato con il supporto non condizionante di Viiv Healthcare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

