Hiv a Parma 30 nuove diagnosi nel 2024
Nel 2024 Parma si conferma una delle province più interessate dalla diffusione dell’Hiv in Emilia-Romagna. Lo scorso anno sono state registrate 30 nuove diagnosi, pari a un’incidenza di 6,5 casi ogni 100mila abitanti, fra le più elevate del territorio regionale.Il quadro complessivo mostra una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Aids: Dal Canada nuove linee guida per gli antiretrovirali - Un gruppo di medici e ricercatori canadesi ha pubblicato nuove linee guida per la prescrizione di farmaci in grado di prevenire l'infezione da HIV, con particolare attenzione a ... Come scrive gazzettadiparma.it
Sanità: E-R, nuovi casi Hiv calati del 46,5% dal 2006 al 2024 - Romagna le nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti sono diminuite del 46,5% negli ultimi 19 anni, passando da 368 nel 2006 a 197 nel 2024. Segnala msn.com
Dieci nuovi casi di Aids “Prevenzione fondamentale, e non c’è solo il preservativo” - Il 1 dicembre, come ogni anno, il mondo si ferma per ricordare che l’Aids esiste ancora e che la prevenzione resta la nostra arma più potente. Lo riporta piacenzasera.it