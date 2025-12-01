hitman 4 in arrivo dopo 007 first light la conferma del boss di io interactive

La serie Hitman si conferma come uno dei franchise più apprezzati nel mondo dei videogiochi, con un impatto notevole sul genere stealth e sandbox. Dopo il grande successo della trilogia World of Assassination, sviluppata da IO Interactive, si intensificano le attese per il futuro della serie. Le dichiarazioni recenti dell’amministratore delegato della casa di sviluppo forniscono indicazioni importanti sul proseguimento del franchise e sui progetti attuali in cantiere. io interactive rassicura i fan sul futuro di hitman. lo sviluppo di hitman 4 è confermato. Il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, ha confermato ufficialmente che un nuovo capitolo della serie Hitman è comunque in fase di programmazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

