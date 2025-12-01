Hertha BSC-Kaiserslautern DFB Pokal martedì 02 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Siamo arrivati agli ottavi di finale di DFB Pokal e tra le gare che aprono questa 2 giorni c’è una sfida tra due nobili decadute a caccia di gloria come l’Herta BSC e il Kaiserslautern. L’Alte Dame da 3 stagioni cerca di riemergere dalla Bundesliga2 e pare aver trovato nell’ex Hannover e Greuther Fuerth Leitl l’uomo giusto per farlo. La squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hertha BSC-Kaiserslautern (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

Hertha BSC-Kaiserslautern (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/wRWej7a #scommesse #pronostici Vai su X

Fußball: Hertha BSC will Siegesserie im DFB-Pokal ausbauen - Hier finden Sie Informationen zu dem Thema „Fußball“. Da zeit.de

Hertha BSC - FC Kaiserslautern live im TV und Stream: Wo läuft das DFB-Pokalspiel? - Hier finden Sie alle Infos rund um Termin und Übertragung des Spiels. augsburger-allgemeine.de scrive

Kaiserslautern reist selbstbewusst zu Hertha BSC - Trotz zuletzt schwacher Leistung beim Spiel in Braunschweig gibt sich Trainer Lieberknecht kämpferisch. Da swr.de

1. FC Kaiserslautern vor DFB Pokal bei Hertha BSC - Vor zwei Jahren haben die Lauterer ja das DFB Pokalfinale erreicht und auf dem Weg ... Come scrive sportschau.de

Hertha im Pokal: Es geht um die Zukunft von Supertalent Eichhorn - Geld für eine Gehaltserhöhung des Supertalents Kennet Eichhorn. Secondo berliner-kurier.de

Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal - Im Achtelfinale kommt es jetzt zur Neuauflage des Duells Hertha gegen Lautern. Segnala tagesschau.de