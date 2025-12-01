Hanno fatto rumore le ultime dichiarazioni di Hayley Williams, in vista del prossimo tour da solista, totalmente sold out in partenza nella primavera del 2026. La frontwoman dei Paramore, che ha annunciato di recente un ampliamento delle date a causa dell’elevata richiesta, ha affermato sui prossimi live che saranno esplicitamente inclusivi, chiarendo che chiunque abbia opinioni discriminatorie non dovrebbe aspettarsi di sentirsi a proprio agio nel parteciparvi. In una nuova intervista con Clash, Williams ha affermato sui prossimi live che saranno un luogo nel quale ogni fan possa “sentirsi benvenuto alla festa”, aggiungendo al tempo stesso che questo impegno le richiede anche di prendere una posizione pubblica su chi non vuole tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hayley Williams traccia una linea dura in vista del nuovo tour: “Razzisti e sessisti non saranno i benvenuti”