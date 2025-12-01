Hayley Williams traccia una linea dura in vista del nuovo tour | Razzisti e sessisti non saranno i benvenuti
Hanno fatto rumore le ultime dichiarazioni di Hayley Williams, in vista del prossimo tour da solista, totalmente sold out in partenza nella primavera del 2026. La frontwoman dei Paramore, che ha annunciato di recente un ampliamento delle date a causa dell’elevata richiesta, ha affermato sui prossimi live che saranno esplicitamente inclusivi, chiarendo che chiunque abbia opinioni discriminatorie non dovrebbe aspettarsi di sentirsi a proprio agio nel parteciparvi. In una nuova intervista con Clash, Williams ha affermato sui prossimi live che saranno un luogo nel quale ogni fan possa “sentirsi benvenuto alla festa”, aggiungendo al tempo stesso che questo impegno le richiede anche di prendere una posizione pubblica su chi non vuole tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Avril Lavigne, Hayley Williams (Paramore) e Amy Lee (Evanescence) hanno lasciato un'impronta decisiva nella scena emo e pop punk degli anni 2000, in un periodo ampiamente dominato da artisti maschili. Con la loro presenza scenica, lo stile distintivo e le - facebook.com Vai su Facebook
Hayley Williams pubblica il nuovo album Ego Death at a Bachelorette Party: un capitolo intenso e indipendente - Lo dice Hayley Williams, 37 anni a dicembre. soundsblog.it scrive
Per ascoltare il nuovo disco di Hayley Williams devi tornare al Duemila e avere una password - Hayley Williams è tornata con nuova musica, pubblicata sul suo sito internet personale. Da rollingstone.it
Paramore, Hayley Williams ha pubblicato a sorpresa un nuovo album solista - Hayley Williams ha pubblicato a sorpresa un nuovo album Ego composto da diciassette brani, a distanza di pochi giorni dalla release del brano Mirtazapine. Da metropolitanmagazine.it