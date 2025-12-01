Harry Potter la reazione di Dominic McLaughlin alla lettera di Daniel Radcliffe | Stavo impazzendo
L'erede del personaggio principale dei racconti di J.K. Rowling nella serie televisiva di HBO Max ha raccontato l'emozione provata quando ha ricevuto la lettera della star. Dominic McLaughlin, il giovanissimo nuovo interprete di Harry Potter nella serie televisiva in arrivo nel 2026, ha raccontato la sua reazione quando ha ricevuto la lettera inviatagli da Daniel Radcliffe, l'interprete del maghetto nella saga cinematografica prodotta per il grande schermo dal 2001 al 2011. McLaughlin è stato scelto per interpretare il personaggio principale nella nuova versione dei libri di J.K. Rowling, tra i più grandi successi nella storia della letteratura e successivamente del cinema, grazie alla trasposizione di Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
