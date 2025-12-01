Harry e Meghan tremano | perché con William sul trono potrebbero perdere tutto

Il vento a Buckingham Palace è cambiato. E da Montecito, dove il lusso californiano dovrebbe garantire pace eterna agli ex reali più discussi del pianeta, soffia un’aria tutt’altro che tranquilla. Secondo il biografo Tom Bower, principe Harry e Meghan Markle sarebbero “sul tempo preso in prestito”, vulnerabili e consapevoli che il giorno in cui William salirà al trono potrebbe segnare il punto di non ritorno: lo strappo definitivo, con la revoca dei titoli per loro e per i figli. Il precedente che ha cambiato le regole del gioco. Per capire il perché di tanta inquietudine bisogna guardare all’altro Windsor caduto in disgrazia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Harry e Meghan tremano: perché con William sul trono potrebbero perdere tutto

