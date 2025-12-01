Harrods si lancia nel second hand grazie a Rolex
Una nuova era? Da Harrods nasce un nuovissimo spazio dedicato al second hand. È la prima volta che il colosso commerciale si lancia in questa esperienza, con uno spazio dedicato alla vendita di seconda mano di orologi Rolex, certificati autentici dallo stesso brand. Il mercato degli orologi di seconda mano continua a crescere, e il brand è tra i più ricercati. Chiaramente, essendo i prezzi comunque elevati, non è possibile eliminare del tutto il rischio di contraffazione: per questo il marchio ha bisogno di grandi rivenditori come Harrods per tutelarsi maggiormente. Harrods porta il second hand di lusso con Rolex. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
