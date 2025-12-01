Hanno iniziato a sabotare il Natale | cosa sta succedendo

Di anno in anno l'Europa, e con essa l'Italia, sembra voler abdicare alle proprie radici, rinunciando alle proprie tradizioni cattoliche e cristiane. Lo si evince soprattutto quando si avvicina il Natale, perché è allora che iniziano i problemi e le paranoie di chi vuole essere inclusivo a tutti i costi. A Bruxelles, per esempio, per non turbare i musulmani le statue del presepe sono state realizzate senza volto, e il Gesù Bambino è stato perfino decapitato. A Genova hanno risolto il problema alla base, eliminando il Presepe dal Comune. A Grosseto, invece, le maestre hanno eliminato il riferimento ai doni inviati da Gesù Bambino nella versione italiana di "Don Don Dan", sostituendolo con un generico "buon Natal". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hanno iniziato a sabotare il Natale: cosa sta succedendo

Scopri altri approfondimenti

Mangiare fuori senza sabotare la tua dieta? Si può! Godersi un pranzo o una cena fuori non significa per forza mandare all’aria i tuoi obiettivi alimentari. Per limitare i danni, basta seguire qualche accorgimento semplice ma efficace: Inizia, se possibile, c - facebook.com Vai su Facebook

Natale, 6 milioni di italiani hanno già iniziato a comprare i regali (e 5,2 milioni il cibo) - Per quanto valido tutto l’anno, il noto proverbio assume particolare rilevanza in prossimità del Natale. Secondo corriere.it

Si avvicina il Natale, circa 6 milioni di italiani hanno già comprato i regali - Non solo panettoni e pandori nei supermercati già a fine ottobre, ma anche regali scelti e acquistati in largo anticipo, per essere pronti a festeggiare il 25 dicembre. Segnala rainews.it

Natale 2025, 6 milioni di italiani hanno già fatto i regali: uno su dieci è ricorso a un prestito - “Il Natale quando arriva arriva”, recitava Renato Pozzetto in un vecchio spot TV, ma per qualcuno arriva decisamente presto tanto è vero che, secondo l'indagine commissionata da Facile. Scrive affaritaliani.it

Natale in anticipo: 1,7 milioni di italiani hanno già fatto l'albero, uno su dieci ha chiesto un prestito per fare i regali - È così per sei milioni di italiani che dichiarano di aver già comprato i regali con largo anticipo: fino a due mesi prima. Da corriereadriatico.it