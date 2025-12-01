Sta facendo il giro del web un video che riprende la parata per il Giorno del ringraziamento che si svolge ogni anno a New York. La Macy’s Thanksgiving Day Parade, nata come attività pubblicitaria della nota catena di grandi magazzini statunitensi, oggi è considerata la più grande sfilata del mondo. Così nella splendida cornice di New York, ogni anno per il ringraziamento si alternano forze dell’ordine, performance e carri. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Non sempre, però, tutto va per il verso giusto. All’ultima sfilata che si è tenuta pochi giorni fa infatti, chi ha stabilito l’ordine delle esibizioni forse non ha fatto bene i calcoli: alcune giovani ballerine hanno dovuto ballare dopo il passaggio della polizia di New York, compresa quella a cavallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno dovuto ballare su mucchi di ca**a di cavallo”: la performance delle giovani ballerine alla parata di New York per il Giorno del ringraziamento diventa virale