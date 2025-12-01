Hanno dovuto ballare su mucchi di ca**a di cavallo | la performance delle giovani ballerine alla parata di New York per il Giorno del ringraziamento diventa virale
Sta facendo il giro del web un video che riprende la parata per il Giorno del ringraziamento che si svolge ogni anno a New York. La Macy’s Thanksgiving Day Parade, nata come attività pubblicitaria della nota catena di grandi magazzini statunitensi, oggi è considerata la più grande sfilata del mondo. Così nella splendida cornice di New York, ogni anno per il ringraziamento si alternano forze dell’ordine, performance e carri. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Non sempre, però, tutto va per il verso giusto. All’ultima sfilata che si è tenuta pochi giorni fa infatti, chi ha stabilito l’ordine delle esibizioni forse non ha fatto bene i calcoli: alcune giovani ballerine hanno dovuto ballare dopo il passaggio della polizia di New York, compresa quella a cavallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
