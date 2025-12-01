Hamilton spaesato quando scopre chi ha vinto in Qatar | Come Verstappen? Oh mer*a… santo cielo!

Lewis Hamilton in Qatar ha vissuto un altro weekend terribile. Il pilota inglese solo dopo la gara, esattamente quando si è presentato per le interviste con la TV, ha scoperto che aveva vinto Verstappen e non Piastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

