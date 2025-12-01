Hai l’età di mia figlia hai tutta la vita davanti | così un carabiniere convince un giovane a non lanciarsi sotto un treno in corsa

“Anche a te piace cucinare? Anche a me, potresti darmi qualche consiglio”. Un carabiniere della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, ha convinto un 17enne a non lanciarsi sotto un treno in corsa. Il giovane aveva chiamato il 112, manifestando la propria volontà. Il carabiniere di turno con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo col ragazzo, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo fino all’arrivo della pattuglia, che lo ha rintracciato e messo in sicurezza. Nel video, la telefonata tra i due: “Hai quasi l’età di mia figlia, hai tutta la vita davanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hai l’età di mia figlia, hai tutta la vita davanti”: così un carabiniere convince un giovane a non lanciarsi sotto un treno in corsa

