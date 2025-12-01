Ha una condanna per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale scatta il rimpatrio

ANCONA – Negli scorsi giorni la polizia in servizio alla questura di Ancona ha provveduto a rimpatriare un trentenne di origini tunisine.L’uomo era detenuto per scontare una condanna a 5 anni di reclusione per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.Così gli agenti lo hanno prelevato e portato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ex enfant prodige della finanza si trova a San Vittore, dopo la condanna per spaccio e violenza sessuale. L'incasso dalla cessione delle quote dopo i guai per «Terrazza Sentimento» - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio e resistenza, arrestato un ragazzo a Corropoli - Un ragazzo appena maggiorenne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Riporta rainews.it

Sassari, fermato durante lo spaccio minaccia di accoltellare i carabinieri: arrestato - Ieri in centro storico a Sassari i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato un 35enne nigeriano accusato di detenzione e spaccio di droga e di resistenza a pubblico ... Si legge su msn.com

Pontedera, arrestato per spaccio e resistenza: sotto sequestro oltre un chilo di sostanze stupefacenti - Pontedera (Pisa), 3 novembre 2025 – Oltre un chilo di diversi tipi di droga posto sotto sequestro e una persona arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a ... Segnala lanazione.it

Spacciava in pieno giorno. Arrestato dalla Mobile. Condannato a quasi 2 anni - Pena ritenuta ’esemplare’ per un gambiano che vendeva al Parco della Resistenza. Scrive msn.com

Pesaro, il Miralfiore ripulito a colpi di blitz ma lo spaccio migra in altri parchi: pusher arrestato allo Scarpellini - Dopo i numerosi arresti delle scorse settimane i pusher cercano altre zone ... Scrive msn.com