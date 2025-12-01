Ha fatto la storia del commercio empolese Ad Alino Mancini il Sant’Andrea d’Oro

EMPOLI – “Maestro orologiaio, storico artigiano, punto di riferimento per il commercio empolese ed esempio di dedizione al lavoro per le nuove generazioni”. Così si legge nella motivazione ‘breve’ di assegnazione della massima onorificenza di Empoli, il Sant’Andrea d’Oro 2025, nel segno di Alino Mancini, pilastro dell’imprenditoria empolese. Nel giorno del santo patrono della città, Sant’Andrea ieri (30 novembre) in una Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini di Empol i (via Cavour, 36), gremita tra giovani, meno giovani, grandi e piccini, clienti affezionati di Empoli e non solo, si è svolta una delle cerimonie di conferimento del più importante attestato di benemerenza conferito a quei cittadini che, per impegno e solerte operosità, si sono distinti nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dello sport e della solidarietà, davvero piena di emozioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it