Guida convince! La Gazzetta promuove la direzione in Pisa Inter | il commento sull’arbitro

Guida si guadagna un 6,5 sulla Gazzetta dello Sport, la disamina della prova dell'arbitro in Pisa Inter secondo la rosea. Nonostante non ci siano stati episodi eclatanti, la direzione arbitrale di Marco Guida nel match tra Pisa e Inter è stata valutata positivamente. La Gazzetta dello Sport ha assegnato un voto di 6,5, sottolineando una gestione complessivamente positiva del match. Il quotidiano ha evidenziato che la partita non è stata particolarmente aggressiva, con molti microfalli e colpi fortuiti. Tuttavia, è stato notato un errore al 17?, quando Bastoni è intervenuto in maniera scomposta su Touré, ma senza ricevere il cartellino giallo.

