Guida aggiornata 1 dicembre | quando vanno in onda La forza di una donna e Forbidden Fruit questa settimana

Caffeinamagazine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo di dicembre, il palinsesto di Canale 5 continua ad affinare gli orari delle sue soap turche di punta, La forza di una donna e Forbidden Fruit, due titoli che hanno ormai un ruolo centrale nel pomeriggio della rete. La settimana che si apre oggi, 1° dicembre 2025, conferma una struttura ormai consolidata ma con alcune precisazioni importanti sugli orari, soprattutto per chi segue entrambe le serie e non vuole rischiare di perderne nemmeno un episodio. Le due soap restano saldamente nel daytime feriale, ma il weekend continua a presentare un’organizzazione diversa, introdotta di recente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

