Guerra Ucraina chi guadagnerà dallo stop? Terre rare agli Usa ed energia ai russi E l' Europa dovrà coprire i costi

Il piano in 28 punti di Trump, letto con le lenti degli affari, è meno un piano di pace e più un business plan geopolitico. Non sorprende: a scriverlo non sono stati i diplomatici,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

guerra ucraina guadagner224 stopUcraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Lunedì Zelensky da Macron - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Scrive tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo. Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà» - Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno un grande prezzo»: lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca col premier ... Lo riporta leggo.it

