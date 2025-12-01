Guerra Russia Ucraina i colloqui di Miami incentrati sulla definizione dei confini Gli inviati di Kiev | Incontro difficile ma non negativo
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Non c’è una scadenza per l’accordo” Vai su X
Questa è la vera risposta della Russia a tutti gli sforzi di pace del mondo – e le sue reali intenzioni riguardo alla fine di questa guerra. Almeno due persone sono state uccise nell’attacco della scorsa notte a Kyiv. 29 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia – Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: “Chance per un accordo” - Ucraina: proseguono in Florida i negoziati tra Kiev e Washington per trovare una formula sulla pace ... Scrive fanpage.it
Usa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina. ilgazzettino.it scrive
Guerra Ucraina Russia, colloqui Usa e Kiev a Miami. Rubio: "C'è ancora da fare". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, colloqui Usa e Kiev a Miami. Lo riporta tg24.sky.it