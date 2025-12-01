Guerra Russia Ucraina i colloqui di Miami incentrati sulla definizione dei confini Gli inviati di Kiev | Incontro difficile ma non negativo

Guerra Russia-Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: "Bene il dialogo". Trump: "Chance per un accordo" - Ucraina: proseguono in Florida i negoziati tra Kiev e Washington per trovare una formula sulla pace

Usa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina.

Guerra Ucraina Russia, colloqui Usa e Kiev a Miami. Rubio: "C'è ancora da fare".

