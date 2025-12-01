Guerra in Ucraina Tajani | Sono ottimista Senza Europa non si può fare la pace – Il video

Open.online | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Io voglio essere ottimista, Trump si sta impegnando in prima persona. L'obiettivo è prendere il Nobel per la Pace, speriamo che possano essere gli americani convincenti con Kiev e con Mosca. Si fa qualche passo in avanti. Vediamo come si potrà garantire la sicurezza e quale ruolo svolgerà l'Europa. Senza Europa non si può condurre la pace visto che ha inflitto sanzioni alla Russia. Sosteniamo l'Ucraina sperando che i tempi della guerra si accorcino”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani presso il Gazometro di Roma alla celebrazione dei 75 anni dell’Agenzia Giornalistica Italia. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guerra ucraina tajani sonoGuerra in Ucraina, Tajani: Sono ottimista. Senza Europa non si può fare la pace - (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Io voglio essere ottimista, Trump si sta impegnando in prima persona. Riporta msn.com

Kallas: “Se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra”. Tajani: “Le tangenti in Ucraina? I corrotti ci sono in tutto il mondo” - “La verità è che se si inizia a investire nella difesa quando ne abbiamo veramente bisogno, è già troppo tardi, e lo è anche oggi. ilfattoquotidiano.it scrive

Ucraina, Tajani "Anche Putin ha interesse a fare marcia indietro" - 'Putin non vuole che l'Ucraina faccia parte della Nato, non vuole la presenza di militari occidentali in Ucraina: si sta arrivando anche alla limitazione sul numero dei militari dell'esercito. Segnala virgilio.it

guerra ucraina tajani sonoTrattative per la pace in Ucraina: l’UE deve farsi avanti o restare in secondo piano? - Salvini, Tajani e Zingaretti sul ruolo dell’UE nelle trattative di pace. Scrive tag24.it

Guerra Ucraina, Tajani: “Trump farà di tutto per fermarla, vuole il Nobel per la Pace” - “Sono convinto che Trump farà di tutto per chiudere questo accordo per un motivo sì politico, certo, ma anche psicologico. Scrive strettoweb.com

guerra ucraina tajani sonoCrosetto critica il piano Trump per l’Ucraina: “Molto duro per Kiev, alcuni punti sono inaccettabili” - Il ministro della Difesa: "Contiene punti inaccettabili", ma lo considera un punto di inizio per una trattativa di pace ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Tajani Sono