Guerra in Ucraina Tajani | Sono ottimista Senza Europa non si può fare la pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Io voglio essere ottimista, Trump si sta impegnando in prima persona. L'obiettivo è prendere il Nobel per la Pace, speriamo che possano essere gli americani convincenti con Kiev e con Mosca. Si fa qualche passo in avanti. Vediamo come si potrà garantire la sicurezza e quale ruolo svolgerà l'Europa. Senza Europa non si può condurre la pace visto che ha inflitto sanzioni alla Russia. Sosteniamo l'Ucraina sperando che i tempi della guerra si accorcino”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani presso il Gazometro di Roma alla celebrazione dei 75 anni dell’Agenzia Giornalistica Italia. 🔗 Leggi su Open.online

