Guerra ibrida la Nato pensa ad attacchi preventivi Mosca mostra muscoli | un passo irresponsabile

Tensione alle stelle tra Nato e Russia. C'era da aspettarselo. La svolta 'più aggressiva' dell'Alleanza atlantica nel rispondere alla guerra ibrida di Mosca, annunciata al Financial Times dal presidente del comitato militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone, ha 'innervosito' il Cremlino. "Stiamo studiando tutto – ha dichiarato l'ammiraglio – sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando". La svolta "più aggressiva" della Nato contro la guerra ibrida di Mosca. Focus diretto sugli attacchi informatici, i sabotaggi e le violazioni dello spazio aereo da parte della Russia.

