Guerra ibrida alla Russia La Nato valuta attacchi preventivi Ira del Cremlino | irresponsabile

Roma, 1 dicembre 2025 – L'obiettivo non è la fine di questa guerra ma la creazione di un equilibrio che garantisca una pace duratura. Un traguardo, quello auspicato dal presidente ucraino Volodymir Zelensky e dai leader europei, che alza l'asticella delle trattative. Per portare a casa il risultato, cercando di far rientrare nei ranghi il neoimperialismo di Vladimir Putin, si lavora in parallelo su due fronti. L'auspicio è che il piano Trump – un'entità mutaforma che accogliendo i contrapposti desiderata di Mosca e Kiev cerca di riuscire nell'impresa di arrivare a una ragionevole sintesi condivisa –, funzioni.

