Guerra ai narcos I repubblicani all' attacco di Trump

I repubblicani in Congresso rompono con Donald Trump sul primo attacco americano nei Caraibi contro i narcos. In un raro atto di divergenza con l'amministrazione Usa, le commissioni Forze Armate di Camera e Senato (entrambe guidate dal partito del presidente) hanno avviato una rigorosa azione di controllo sul blitz aereo dello scorso 2 settembre contro un'imbarcazione sospettata di trasportare droga al largo di Trinidad. La decisione è arrivata dopo il resoconto del Washington Post secondo cui due sopravvissuti a un primo bombardamento sono stati uccisi con un secondo raid eseguito su ordine verbale del capo del Pentagono Pete Hegseth, che diede l'indicazione esplicita di non lasciare sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

