GTA 6 rimandato al 2027? Panico tra i fan ma un insider di Rockstar svela cosa sta succedendo davvero

La community videoludica mondiale è in subbuglio. Dopo anni di attesa spasmodica, nuove voci su un possibile rinvio di GTA 6 al 2027 hanno scatenato un’ondata di preoccupazione tra milioni di fan del franchise. Ma quanto c’è di vero in queste indiscrezioni? Un insider di peso, con un curriculum di previsioni azzeccate alle spalle, ha deciso di intervenire per fare chiarezza, smontando quella che definisce una speculazione infondata e invitando i giocatori a mantenere la calma. Rockstar Games continua a difendere la sua posizione ufficiale. Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre 2026. La data è stata ribadita più volte, nonostante il titolo abbia già subito due rinvii significativi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

