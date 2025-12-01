Gruppo Fs nasce la scuola futuro è sapere per costruire la leadership di domani

Roma, 1 divembre 2025 – Dalla leadership del futuro alla security, passando per digital, sostenibilità e customer excellence: il Gruppo FS inaugura una scuola di alta formazione dedicata allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e pensata per restituire valore al sistema Paese. La prima Corporate Academy di Ferrovie nasce con l’obiettivo di favorire l’apprendimento collettivo, promuovere l’innovazione dei ruoli e dei mestieri e diffondere una cultura aziendale aperta e inclusiva. La Scuola FS “Futuro è Sapere” prende avvio con l’apertura dello Skill Center di Roma Termini, sede della direzione della Academy: 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gruppo Fs, nasce la scuola “futuro è sapere” per costruire la leadership di domani

