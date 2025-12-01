Grotta ci prova e sfiora l’impresa Modena la chiude nel quarto set
Valsa Modena 3 Yuasa Grottazzolina 1 VALSA: Massari 8, Perri (L1), Mati, Sanguinetti 9, Federici (L2), Tizi-Oualou, Davyskiba 4, Tauletta, Porro 9, Anzani 7, Buchegger 11, Bento, Ikhbayri 6, Giraudo. All Giuliani YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 3, Magalini 16, Cubito, Vecchi, Falaschi 2, Stankovic 2, Pellacani, Petkov 5, Petkovic, Fedrizzi 7, Marchiani, Koprivica, Tatarov 16. Marchisio (L). All Ortenzi Arbitri: Rossi – Simbari Parziali: 25-18 (22’), 21-25 (31’), 25-18 (24’), 25-18 (26’) Grotta lotta, cambia modo di giocare, impatta i set al PalaPanini ma ancora una volta nei momenti chiave non riesce lo spunto decisivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
