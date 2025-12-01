Graziani risponde alle critiche su Lautaro | Possiamo dire che è tornato per l’Inter? Fino a sabato aveva gli stessi gol di Bonazzoli e…

Inter News 24 L’ex attaccante Ciccio Graziani ha voluto dire la sua sull’Inter di Chivu dopo la vittoria col Pisa e sulle critiche subite da Lautaro Martinez. Intervenuto dagli studi Rai durante La Nuova DS, Ciccio Graziani ha voluto dire la sua dopo Pisa Inter in merito alle critiche rivolte nelle ultime settimane a Lautaro Martinez. SU LAUTARO – « È il Capitano. Un grande punto di riferimento, come calciatore e come professionista. Tanti si interfacciano con lui. Oggi ha fatto due gol. bene, ma possiamo dire è tornato Lautaro per l’Inter? Perché negli ultimi tempi, comunque non è che non avesse fatto gol, ne aveva fatti 4, ma se lui nell’Inter fa 4 gol e li fa anche Orsolini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Graziani risponde alle critiche su Lautaro: «Possiamo dire che è tornato per l’Inter? Fino a sabato aveva gli stessi gol di Bonazzoli e…»

