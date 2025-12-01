Grave lutto per la governatrice italiana l’annuncio doloroso
– Un grave lutto ha colpito la presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti: nella notte è venuta a mancare la madre, Bruna. La notizia della scomparsa ha rapidamente attraversato il panorama politico umbro, generando un’ondata di messaggi di cordoglio e attestati di vicinanza, sia dalle istituzioni che dai cittadini comuni. . La figura della presidente Proietti, già molto apprezzata per il suo impegno amministrativo e la sua dedizione al territorio, è stata in queste ore circondata da un sentimento di solidarietà unanime. 🔗 Leggi su Tvzap.it
