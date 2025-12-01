Gratuitamente? Non per gli italiani A Lamezia Terme scoperta un’altra truffa milionaria grazie al superbonus grillino video

Ricordate l’annuncio dell’allora premier Giuseppe Conte sul superbonus del 110% con lo slogan “Gratuitamente”, scandito in una televendita che avrebbe fatto impallidire i tempi di Aiazzone? Mancava solo il “Provare per credere” che chiudeva ogni televendita dell’epoca. Gli italiani hanno provato e l’effetto è stato devastante, tanto che ne stanno ancora pagando le conseguenze. Proprio in queste ore la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a tre persone accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche grazie al Superbonus edilizio nell’ambito di accertamenti eseguiti dal Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gratuitamente? Non per gli italiani. A Lamezia Terme scoperta un’altra truffa milionaria grazie al superbonus grillino (video)

