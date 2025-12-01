Gratteri | La scuola non può trasformarsi in un progettificio serve formazione vera per i ragazzi Meglio insegnare italiano storia e matematica

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha rilasciato dichiarazioni sul tema della formazione scolastica durante il podcast "Passa dal BSMT" condotto da Gianluca Gazzoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Gratteri: “Ascoltate gli studenti, ma non diventate psicologi. Siete insegnanti. Già il vostro è un lavoro usurante” - Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, ha chiuso l’intervista con Francesco Bunetto per Orizzonte Scuola con un messaggio realistico rivolto agli insegnanti: l’ascolto è fondamentale ... Riporta orizzontescuola.it

Realizzato un murale di Gratteri in scuola nel reggino - Un murale dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stato realizzato sul muro esterno, accanto all'ingresso, della scuola elementare "Della Scala" a Cinquefrondi, paese nell'interno della ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gratteri Scuola Pu242 Trasformarsi