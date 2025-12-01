grande successo per la staffetta telethon udine

Sole, tanti sorrisi e un’energia travolgente: successo su tutti i fronti per la 27esima Staffetta Telethon 24 per un’ora che, dalle 15 di sabato 29 alla stessa ora di domenica 30 novembre, ha fatto segnare un nuovo primato assoluto sul fronte della solidarietà a favore di Fondazione Telethon. Sono state 1060, infatti, le squadre che, per due giorni, hanno animato il centro città, per un totale di oltre 26mila persone, contando anche i 1.300 studenti iscritti alla Staffetta Giovani che ha aperto il weekend sabato mattina. Numeri da capogiro, che fanno ben sperare il Comitato Udinese Staffette Telethon, guidato da Marco de Eccher, di poter superare anche il record delle donazioni (fissato a 397. 🔗 Leggi su Udine20.it

