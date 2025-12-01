Grande successo per la Staffetta Telethon Udine
Sole, tanti sorrisi e un’energia travolgente: successo su tutti i fronti per la 27esima Staffetta Telethon 24 per un’ora che, dalle 15 di sabato 29 alla stessa ora di domenica 30 novembre, ha fatto segnare un nuovo primato assoluto sul fronte della solidarietà a favore di Fondazione Telethon. Sono state 1060, infatti, le squadre che, per due giorni, hanno animato il centro città, per un totale di oltre 26mila persone, contando anche i 1.300 studenti iscritti alla Staffetta Giovani che ha aperto il weekend sabato mattina. Numeri da capogiro, che fanno ben sperare il Comitato Udinese Staffette Telethon, guidato da Marco de Eccher, di poter superare anche il record delle donazioni (fissato a 397. 🔗 Leggi su Udine20.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grande successo della Cena in giallo che venerdì ha aperto il lungo week end della Fiera dei puciu #lholettosullafedelta #informazionelocale #fieradeipuciu #comuneditrinita #mascateatrale #gliinstabili - facebook.com Vai su Facebook
Udine, successo straordinario per Telethon: un’edizione record con oltre 26 mila partecipanti - Udine, record di partecipanti alla 27ª Staffetta Telethon: oltre 26mila persone corrono per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Scrive nordest24.it
Staffetta Telethon: a Udine corrono anche i volontari di Mondo Libero dalla Droga - Mondo Libero dalla Droga partecipa alla Staffetta Telethon di Udine, promuovendo salute, solidarietà e prevenzione dalle droghe. Segnala nordest24.it
Telethon: Roberti, festa sport solidale e sensibilizzazione sicurezza - "Anche quest'anno Telethon Ã¨ una grande festa di sport, di amicizia, ma soprattutto di solidarietÃ , Ã¨ una manifestazione sempre piÃ¹ importante, sempre piÃ¹ partecipata, che ... Segnala ilgazzettino.it